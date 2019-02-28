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Basketbolun duayenleri HRÜ’de söyleşiye katıldı

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ev sahipliğinde, 2019 Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası kapsamında hazırlanan söyleşi programı, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra basketbola gönül vermiş sporseverlerin katılımıyla gerçekleşti.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:06
Basketbolun duayenleri HRÜ’de söyleşiye katıldı

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ev sahipliğinde, 2019 Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası kapsamında hazırlanan söyleşi programı, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra basketbola gönül vermiş sporseverlerin katılımıyla gerçekleşti.


Osmanbey Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen söyleşi programının açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Siverekli, ulusal ve uluslararası spor camiasında adından söz ettiren değerli spor adamları ve ulusal basının spor yazarlarını ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Öğrencilerin, spor adamlarının verecekleri değerli bilgilerden faydalanmasını isteyen Rektör Yardımcısı Siverekli, kendilerini kırmayarak üniversiteye gelip bilgilerini öğrencilerle paylaşan spor adamlarına teşekkür etti.


Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlisi Emine Gözen’in açılış konuşmalarıyla devam eden programda daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Siverekli, söyleşiye katılan spor adamlarına plaket takdim etti.


Açılış konuşmalarının ardından Milliyet Gazetesi ve Sports Tv EditörüÜmit Avcı’nın moderatörlüğünde, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO’su Ömer Onan, Gelişim Direktörü Fırat Eser, TBF Kurulum Üyesi Murat Özyer, Fanatik Gazetesi Yazarı Gökhan German ve Basketbol Yazarı Gökhan Türe öğrencilerle söyleşi yaptılar.


İki saat süren programın ardından heyet, Harran Üniversitesi Rektörlüğünü de ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:06
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