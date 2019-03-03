Basketbol'da toplu sonuçlar Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta maçları tamamlandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta maçları tamamlandı. Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle: - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi



Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta: 78-75 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 67-65 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyespor: 75-70 TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen: 80-72 - Türkiye Basketbol 1. Ligi



Konyaspor-OGM Ormanspor: 91-73

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