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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

22 Aralık 2018 Cumartesi 09:43
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 14. hafta maçlarıyla devam edildi.

Haftaya lider giren Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 89-65 yenerek üst üste 10'uncu, toplamda ise 13. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ilk sıradaki yerini korudu.

Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise 14. haftayı mağlup kapattı. Deplasmanda Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup olan lacivert-beyazlılar, haftayı averajla 4. basamakta tamamladı.

Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen, kötü gidişe Khimki karşısında da son veremedi. Konuk olduğu Rusya temsilcisine 85-84 mağlup olan yeşil-siyahlılar, 13. yenilgisini aldı ve son sıraya demir attı.

 

- Sonuçlar

 

CSKA Moskova (Rusya) - Anadolu Efes: 102-84

Buducnost VOLI (Karadağ) - Fenerbahçe Beko: 65-89

Olympiakos (Yunanistan) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 98-77

Baskonia (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 70-77

Khimki (Rusya) - Darüşşafaka Tekfen: 85-84

Zalgiris (Litvanya) - Maccabi FOX (İsrail): 80-73

Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 72-82

Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 83-86

 

- Puan durumu

 

TakımlarOGMASYSAV.Puan
1. Fenerbahçe Beko141311189105713227
2. Real Madrid141221249107517426
3. CSKA Moskova14113123011369425
4. Anadolu Efes1495122711567123
5. Olympiakos1495113410765823
6. Zalgiris1477112411051921
7. AX Armani Exchange Olimpia Milan147711971191621
8. Bayern Münih147711141124-1021
9. Barcelona Lassa147710511078-2721
10. Baskonia146811271133-620
11. Panathinaikos146810891107-1820
12. Khimki145910881127-3919
13. Herbalife Gran Canaria145911451252-10719
14. Maccabi FOX1441010761109-3318
15. Buducnost VOLI1431110001171-17117
16. Darüşşafaka Tekfen1411310591202-14315

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 09:43
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. darüşşafaka tekfen
  4. Fenerbahçe Beko
  5. haftanın görünümü
  6. THY Avrupa Ligi

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