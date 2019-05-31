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Basketbolda maçın ardından

- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:"Galatasaray iyi mücadele eden bir ekip. Seri zor geçecek"- Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan:"Küçük detayların sonucu belirlediği bir maç oldu"

31 Mayıs 2019 Cuma 21:38
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 82-77 yenerek seride 1-0 öne geçen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zorlu karşılaşmalar oynayacaklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, mücadeleye iyi başladıklarını belirterek, "Rakibin baskılı savunmasıyla kontrolü kaybettik. İlk yarıda dört oyuncumuz 3 faule ulaştı. Bunda hakemler mi haklı yoksa biz mi hata yaptık anlayamadım. İkinci yarı rotasyonu iyi yaptık. Maçı beş faul almadan tamamladık. Beaubois ve Simon önemli katkı verdi. Galatasaray iyi mücadele eden bir ekip. Seri zor geçecek." diye konuştu.


- Erdoğan: "Savaşmaktan hiç geri adım atmadık"


Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, karşılaşmanın sonucunu küçük detayların belirlediğini aktardı.

Sözlerine Anadolu Efes'i tebrik ederek başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küçük detayların sonucu belirlediği bir maç oldu. Baktığımız zaman iki sayılık atışlardaki yüzdemiz inanılmaz derecede kötü. Dolayısıyla böyle takımları yenmek istiyorsanız, yüzdeniz daha yüksek olmalı. Maçın kaybedilmesinde önemli bir anahtar. Bu aslında sezonun da özeti; tecrübe. Sezon boyu bu tür atışların kıymetini bilen bir basketbol sergileyemedik. Önemli anlardaki atış tercihleri maçın kaybına etki etti."

Serinin ikinci maçına hazırlanacaklarını aktaran Ertuğrul Erdoğan, "Rakibimiz hangi yabancı oyuncularını oynatacak bunu bilmiyoruz. Ancak bize göre biraz daha diri bir ekip olacak karşımızda. Savaşmaktan hiç geri adım atmadık. Umarım seriyi 1-1'e getiririz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 21:38
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Ergin Ataman
  4. Ertuğrul Erdoğan
  5. Galatasaray Doğa Sigorta
  6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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