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Basketbolda maçın ardından

- Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic:"Çok iyi savunma yaptığımıza inanıyorum"- Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius:"Tecrübe çok önemli rol oynadı"

16 Nisan 2019 Salı 23:17
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 76-43 yenerek seride 1-0 öne geçtikleri ilk maçta çok iyi savunma yaptıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, sarı-lacivertli taraftarlara oluşturdukları atmosfer için teşekkür ederek, "Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada agresif oynamak için hazırlandık. Çok iyi savunma yaptığımıza inanıyorum." dedi.

Hücumda topu çok iyi döndüremedikleri zamanlar olduğunu dile getiren Sırp çalıştırıcı, "Rakibimiz iyi savunma yapan bir takım, ondan olabilir. Farklı kazanmamız önemli değil. Bu geceyi unutmalıyız. Zalgiris karakterli bir takım. İkinci maçın çok farklı olacağına inanıyorum. Bunun bilinciyle hazırlanacağız. Henüz 1-0 öndeyiz. Dörtlü Final'e gitmek için 2 maç daha kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zalgiris'in sadece 43 sayı kaydettiğinin hatırlatılması üzerine Sırp antrenör, "Zalgiris'e az sayı attırdık. Normal bir sonuç değil. Zalgiris çok yetenekli bir takım." diye konuştu.


- Jasikevicius: "Tecrübe çok önemli rol oynadı"


Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko'nun tecrübesinin galibiyette rol oynadığını aktardı.

Karşılaşmayı değerlendiren Jasikevicius, "İlk olarak Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Daha iyi hazırlanmışlardı ve iyi yönetildiler. Tecrübe çok önemli rol oynadı. Yapmak istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Diğer maça çalışıp, geri gelebilmemiz için iki günümüz var. Farklı kaybetmemiz çok önemli değil. Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti. Fiziksel olarak nasıl yükseleceğiz ona çalışmalıyız. Çok fazla top kaybı yaptık. Çok iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık ve 23 top kaybı yaptık." şeklinde görüş belirtti.


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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 23:17
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe Beko
  3. Sarunas Jasikevicius
  4. THY Avrupa Ligi
  5. Zalgiris
  6. Zeljko Obrdovic

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