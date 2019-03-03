0553 313 94 23

Basketbolda maçın ardından

- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:"Geriden gelmenin vermiş olduğu tempoyla maçı kazandık"

03 Mart 2019 Pazar 17:55
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 67-65 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, müthiş bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın en iyi takımına karşı oynadıklarını aktararak, "Oyuncular müthiş bir mücadele ortaya koydular. Takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko ile 3. çeyreğin ortasına kadar başa baş bir mücadele ortaya koyduklarını dile getiren Ataman, "Bu maçta az oyuncuyla oynamak zorunda kaldık. Doğuş Balbay sakattı. Buğrahan Tuncer ise maç içinde kasığından sakatlandı. Fenerbahçe Beko, 10 sayı öne geçtiğinde risk aldık ve hiç denemediğimiz Sertaç Şanlı, Dunston ve Moerman'dan oluşan 3 uzunlu alan savunması uyguladık. Fenerbahçe Beko biraz duraksadı. Ardından hücumda farklı bir sisteme geçerek maça ortak olduk. Geriden gelmenin vermiş olduğu tempoyla da maçı kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Beko ile hafta içi THY Avrupa Ligi'nde yaptıkları maçta taciz ve hakarete uğradığını iddia ederek Avrupa Ligi organizasyonunun soruşturma açmasını isteyen Ataman, konuya ilişkin soru üzerine, "Bu soruya cevap vermeyeceğim. Maçı gölgelemesini istemiyorum. Girişimler yapıldı. Bu çok ciddi bir konu." yanıtını verdi.

Takım kaptanı Doğuş Balbay'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren deneyimli başantrenör, "Dizinde ciddi bir sakatlık var. Çok uzun süreli bir sakatlık değil ancak bugün oynaması imkansızdı. Doğuş'u Barcelona Lassa maçına yetiştirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 17:55
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Basketbolda maçın ardından
  4. Ergin Ataman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ozan Kabak patladı! Almanya onu konuşuyor
    1. Ozan Kabak patladı! Almanya onu..
    2. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    3. SOLOTÜRK, nefesleri kesti
    4. Ekrem İmamoğlu Mahalle Birlikleri’yle..
    5. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    6. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    7. "Biz bu ülkede artık huzur istiyoruz"
    8. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    9. 27 yıldır çalışıyordu... Hürriyet'ten..
    10. Lider Foça Belediyespor, Özçamdibi..
    11. Voleybol: Efeler Ligi
    12. "Canımızı veririz ama bir karış..
    13. Beyoğlu’nda 4 kişinin hayatını..
    14. Antalya’nın fethinin 812’nci yılı..
    15. Bilecik- Osmaneli maçında ses bombası..
    16. Taliban’a ağır darbe: 3’ü komutan 17..
    17. GÜNCELLEME 4 - Beyoğlu'nda yangın
    18. Sofuoğlu: “Hız tutkusu olan gençlerin..
    19. Mısır'ın darbeci yönetimi, 1 idama..
    20. Çorum’a Mobil Atık Getirme Merkezi
    21. Adnan Oktar suç örgütünün 3 numaralı..
    22. İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4..
    23. Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay..
    24. Ortaca ve Dalaman’da futsal..
    25. Elazığspor’da Erhan Altın dönemi erken..
    26. VakıfBank set vermedi
    27. Mısır'da bir sanığa idam cezası verildi
    28. AK Parti'nin Samsun mitingi
    29. Samsun'da DEAŞ operasyonu
    30. Cezayir sokakları karıştı!..
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var