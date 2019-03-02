Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 90-84 yenen Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Dusko Ivanovic, kötü oyuna rağmen kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanovic, "Kötü oyuna rağmen maçı kazandığımız için mutluyum. Çok kötü bir maç oynadık. İlk yarı farkı 18 sayıya kadar çıkarmamıza rağmen rakibi geri döndürdük. Sezonun en kötü basketbolunu oynadık." ifadelerini kullandı.





- Şehit: "İkinci yarıda son saniyeye kadar mücadele ettik"





Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Başantrenörü Serhat Şehit, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını vurguladı.

Müsabakayı değerlendiren Şehit, "Çok kaliteli bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Rakibimiz çok büyük boşluklar buldu ve farkı açtı. Devre arasında neleri yanlış yaptığımızı konuştuk ve ikinci yarıda çok iyi oynadık. Önemli oyuncularımızdan Williams, takımdan ayrıldı. Dar bir rotasyonla oynadık. İkinci yarıda son saniyeye kadar mücadele ettik." şeklinde görüş belirtti.