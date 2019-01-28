Basketbolda maçın ardından - Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas:- "Maçı başından sonuna kadar kontrol ettik ancak kolay olmadı"



AFYONKARAHİSAR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor'u deplasmanda 80-70 yenen Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Stefanos Dedas, dış sahada ilk kez kazandıklarını söyledi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stefanos Dedas, deplasman fobisini bu maçla yendiklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı: "İlk deplasman galibiyetimiz. Maçı başından sonuna kadar kontrol ettik ancak kolay olmadı. Kazandığımız için gerçekten mutluyum. Rakibimizin bazı sorunları olduğunu duyuyoruz. İçerde çok tehlikeli bir takım. Önümüzdeki Galatasaray maçına hazırlanacağız. Afyon Belediyespor'a gelecek maçlarında başarılar diliyorum."



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