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Basketbolda maçın ardından

- Banvit Başantrenörü Hakan Demir:- "Ligde bir adım daha yukarıya çıkmak için iyi bir galibiyet oldu"- Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic:- "Uzatmaya giden zor bir maçtı. İki takım da sonuna kadar savaştı ama Banvit kazanmayı hak etti"

06 Ocak 2019 Pazar 21:58
Basketbolda maçın ardından


BALIKESİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 83-78 mağlup eden Banvit'in başantrenörü Hakan Demir, "Ligde bir adım daha yukarıya çıkmak için iyi bir galibiyet oldu." dedi.

Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kendilerine yakışan bir oyun oynadıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Maçın başından sonuna kadar iyi savunma yaptık. Normal sürenin sonunda 8 sayı öndeydik ama maç uzatmaya gitti. Herkes uzatmada Banvit düşecek, Fenerbahçe maçı kazanacak diye düşünmüştür ama takımımız orada da bir karakter ortaya koydu. Ligde bir adım daha yukarıya çıkmak için iyi bir galibiyet oldu."


- Fenerbahçe Beko cephesi


Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Banvit'i tebrik etti.

Obradovic, zor bir maç olduğunu dile getirerek, "Uzatmaya giden zor bir maçtı. İki takımda sonuna kadar savaştı ama Banvit kazanmayı hak etti." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 21:58
  1. Balıkesir
  2. Bandırma
  3. Banvit
  4. Basketbol
  5. Demir
  6. Fenerbahçe Beko
  7. Obradovic

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