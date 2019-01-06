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Basketbolda maçın ardından

- Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic:- "Maç sonu analizi yaparken bundan sonra son beş dakikada neler yaptığımıza daha iyi bakmamız gerekiyor"

06 Ocak 2019 Pazar 18:36
Basketbolda maçın ardından


AFYONKARAHİSAR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor'u 73-71 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, zor da olsa kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Markovic, 35 dakikasını domine ettikleri karşılaşmanın sonlarında zor anlar yaşadıklarını aktardı.

"Maç sonu analizi yaparken bundan sonra son beş dakikada neler yaptığımıza daha iyi bakmamız gerekiyor." diyen Markovic, şu ifadeleri kullandı:

"Top kayıpları yaptık, şutları sayı yapamadık. Onlar gelip sayı yaptı. Ligdeki 7. galibiyetimizi aldık. Çok önemli bir galibiyetti. Bu da açıkçası basketbolu ne kadar sevdiğimizin bir göstergesi. Hiç tahmin edemediğimiz şeyler olabiliyor."


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 18:36
  1. Afyonkarahisar
  2. Basketbol
  3. gazitantep
  4. Maçın ardından
  5. Tahincioğlu

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