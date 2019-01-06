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Basketbolda maçın ardından

- Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın:- "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"- Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas:- "Onlar daha çok mücadele etti ve emek koydu"

06 Ocak 2019 Pazar 17:47
Basketbolda maçın ardından


İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 103-77 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını bildirdi.

Çıvgın, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, reaksiyon göstermeleri gereken müsabakada, taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hafta içinde Deividas Gailius'la yollarını ayırdıklarını, Kameron Chatman'ın da sakatlığı nedeniyle müsabakada forma giyemediğini hatırlatan Çıvgın, şöyle konuştu:

"3 yabancı, 5 yabancı fark etmez. Önemli olan bizim sahada mücadele etmemiz. Bugün biraz geçen haftanın gerginliği vardı. Onu kırdıktan sonra maçın her anını domine etmeye başladık. Özellikle ikinci yarıda hem hücumda hem savunmada. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gerçekten çok özverili mücadele ettiler. Çok ihtiyacımız vardı, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık."


- Dedas: "Bu mağlubiyetten ders alıp, en iyi şekilde döneceğimize inanıyorum"


Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas da Pınar Karşıyaka'yı tebrik ederek rakiplerinin özellikle son periyotta çok iyi oynadığını ve iyi savunma yaptığını aktardı.

Müsabakanın 27 dakikasını kontrol ettiklerini kaydeden Dedas, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölümde oyunu önde götürdük ama rakibimiz maçın sonunu daha iyi oynayıp kazandı. Marei'nin hücum ribaundları ve boyalı alandaki performansı etkili oldu. Rakibin özellikle son bölümdeki şut yüzdesi de etkiliydi. Biz kalite olarak daha iyi bir takımız. Onlar daha çok mücadele etti ve emek koydu. Formalarına daha çok saygı gösterdiler, biz bunu maalesef gerçekleştiremedik. Bu mağlubiyetten ders alıp, en iyi şekilde döneceğimize inanıyorum."


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 17:47
  1. Bahçeşehir koleji
  2. Basketbol
  3. Özhan Çıvgın
  4. Pınar Karşıyaka
  5. Stefanos Dedas

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