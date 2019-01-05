Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında sahasında Anadolu Efes'e 93-80 mağlup olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Hakan Yavuz, rakiplerinin maçın sonlarını kolay bir şekilde oynayarak kazandığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yavuz, "Anadolu Efes, ikinci yarıda Simon'la çok etkili oldu. Yakın savunma yapsak da olmadı. Simon dış atışlarda 11'de 8 isabetle oynadı. Karşılaşmada birbirine yakın istatistikler vardı. Maçın sonu Anadolu Efes adına bu kadar kolay olmamalıydı." ifadelerini kullandı.

İki takım arasında kalite farkı olduğunu belirten Yavuz, "Sonlarda bizim zorlama atışlarımız sayı olmadı. Anadolu Efes sonlarda hücuma gelirken biz geriye dönüşlerde sorun yaşadık. Bu kadar rahat olmamalıydı. Anadolu Efes'i kutluyorum." diye konuştu.





- Ataman: "Maça düşük tempoda başladık"





Anadolu Efes Başantrenör Ergin Ataman, müsabakanın son bölümünde özellikle savunmada iyi oynayarak karşılaşmayı kazandıklarını aktardı.

Zor bir maç oynadıklarını ifade eden Ataman, "Son THY Avrupa Ligi maçımızın üzerinden 48 saat geçmedi ve lig maçına çıktık. Yarın Litvanya'ya hareket edeceğiz. Elbette kafalar THY Avrupa Ligi'nde. Rakibimiz de son sıralarda olunca maça düşük tempoda başladık." şeklinde konuştu.

Simon'un son anlarda iyi oynadığını anlatan Ataman, "Üçüncü çeyrekte bir ara 11 sayı geriye düştük. Daha sonra maçı kaybetme noktasına geldiğimizi anladığımız anda savunma tempomuzu artırdık. Hücumda da Simon'u iyi kullandık. Dış atışlarda etkili oldu. Maçı da net bir skorla kazandık." değerlendirmesinde bulundu.



