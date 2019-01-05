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Basketbolda maçın ardından

- Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan:- "Gösterdikleri iyi performans için oyuncularımı tebrik ediyorum"- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Başantrenörü Serhat Şehit:- "Güzel, çekişmeli bir maç oldu"

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:42
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 93-85 yenen Galatasaray'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, gösterdikleri iyi performans için oyuncularını tebrik etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye Kupası'na katılabilmek adına önemli bir maça çıktıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Hafta içinde sakatlık problemleriyle uğraştık. Tai Webster'ın belinden sakatlığı vardı. O yüzden bu müsabakada onu dinlendirdik. Karşılaşmanın çok zor geçeceğini tahmin ediyordum. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol yaratıcılığın ön planda olduğu farklı bir basketbol oynuyor. Bugün biraz daha akıllı oynadık. Her maça iyi konsantre olup kazanmak istiyoruz. Galatasaray takımının bir kimliği var. Her top için mücadele ediyorlar. Bilgi eksikliğinin ve gençliğin getirdiği hatalar da oluyor. Gösterdikleri iyi performans için oyuncularımı tebrik ediyorum."

Erdoğan, sarı-kırmızılı taraftarlara seslenerek, "Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kötü hava şartlarında gelip, bizi desteklediler. Galatasaray takımı 1-2 bin kişiye değil 7-8 bine oynamalı. Bu şartlarda mücadele eden takım desteği hak ediyor. Bu takımı destekleyelim. Galatasaray'ın bu salonu dolduracak taraftar grubu vardır. Bu çocuklar mücadele ediyor. Umut ediyorum, ikinci yarıdaki müsabakalarda salon dolu olacaktır." şeklinde görüş belirtti.


- Şehit: "İstediklerimizin çoğunu sahaya yansıttık"


Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Başantrenörü Serhat Şehit, karşılaşmanın çekişmeli geçtiğini dile getirdi.

Galatasaray'ı tebrik eden Şehit, "Güzel, çekişmeli bir maç oldu. Sadece biz haddinden fazla gördüğümüz sertliğe cevap veremedik. İstediklerimizin çoğunu sahaya yansıttık. Yüksek tempoda oynadık ve Galatasaray bize karşılık verdi." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:42
  1. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
  2. Basketbol
  3. Ertuğrul Erdoğan
  4. Galatasaray
  5. Serhat Şehit
  6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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