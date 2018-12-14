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Basketbolda maçın ardından

- Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic:"Üçüncü çeyrekte daha iyi oynadık"- AX Armani Exchange Olimpia Milan Başantrenörü Simone Pianigiani:"Oyuncularıma bir şey diyemeyeceğim. Fark çift hanelere çıktığı zaman bile savaşmaya devam ettiler"

14 Aralık 2018 Cuma 00:12
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 92-85 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, performanslarından dolayı oyuncularını tebrik etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, "İlk yarı hücumda verdiğimiz kararlarda biraz heyecanlıydık. Potamızı koruyamadık ve 10 hücum ribaundu verdik. Çok kolay sayı buldular çünkü savunmayı iyi yapamadık. Üçüncü çeyrekte daha iyi oynadık. Bizim gibi tecrübeli bir takımın son çeyreği daha iyi oyması gerekiyordu. Bu zorlu programda devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara verdikleri destek için teşekkür eden tecrübeli Sırp antrenör, "Uzun zaman sonra böyle bir atmosferde maç yapmak oyuncular adına çok güzeldi. Umarım bizi desteklemeye devam ederler. Oyuncular için taraftarın desteği çok önemli." diye konuştu.


- Pianigiani: "Sonuna kadar savaştık"


AX Armani Exchange Olimpia Milan Başantrenörü Simone Pianigiani, karşılaşmayı kazanmak için sonuna kadar savaştıklarını dile getirdi.

Taraftarlara güzel bir maç izlettirdiklerine inandığını aktaran Pianigiani, "THY Avrupa Ligi'nde en doğru oyunu oynayan takıma karşı mücadele ettik. Sonuna kadar savaştık. Son dakikalarda farkı azalttığımızda daha akıllı oynayabilirdik. Oyuncularıma bir şey diyemeyeceğim. Fark çift hanelere çıktığı zaman bile savaşmaya devam ettiler." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynama şansının çok yüksek olduğunu kaydeden Pianigiani, "Fenerbahçe'nin sonuna kadar gideceğine inanıyorum. Uzun yıllardır beraber oynuyor ve aynı antrenörle çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 00:12
  1. AX Armani Exchange Olimpia Milan
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe
  4. Simone Pianigiani
  5. THY Avrupa Ligi
  6. Zeljko Obradovic

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