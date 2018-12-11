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Basketbolda maçın ardından

- Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic:"İkinci yarı kötü oynadık ve yenildik"- medi Bayreuth Başantrenörü Raoul Korner:"Takım olarak önemli bir galibiyet aldık"

11 Aralık 2018 Salı 22:32
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi medi Bayreuth'a 90-74 yenilen Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, ikinci yarı kötü oynayarak kaybettiklerini belirtti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanovic, basketbolun çok basit bir oyun olduğunu vurgulayarak "İlk yarı çok iyi oynadık ve devreye de önde girdik. İkinci yarı kötü oynadık ve yenildik. Başka bir şey söylemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Serbest atış çizgisinde düşük yüzdeyle oynamalarının, maçı ne kadar etkilediğine dair soruya Ivanovic, "Yüzde 60 çok kötü bir ortalama. Böyle akşamlar olabiliyor. Bunun için yapacak bir şeyimiz yok." yanıtını verdi.


- Korner: "İkinci periyot iyi değildik"


medi Bayreuth'ta başantrenör Raoul Korner, Kassius Robertson'ın ikinci yarıdaki etkili oyunuyla sahadan galip ayrıldıklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını aktaran Korner, şunları kaydetti:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci periyot iyi değildik. Çok fazla top kaybı yaptık. Hücumda da çok akıcı oynayamadık. İkinci yarıda Robertson'ın performansı mükemmeldi. Çok iyi şutlar soktu ve biz de onun önderliğinde müthiş bir geri dönüşe imza attık. Uzunlarımız da faul problemi yaşadı ancak buna rağmen takım olarak önemli bir galibiyet aldık."

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 22:32
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  3. Dusko Ivanovic
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  5. Medi Bayreuth
  6. Raoul Korner

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