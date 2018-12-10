Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk ettiği Anadolu Efes'e 87-81 yenilen Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Stefanos Dedas, lacivert-beyazlı ekibi yenmenin çok zor olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dedas, çok zor bir maç olduğunu belirterek "Maçın içinde rakibimizi kontrol edemediğimiz anlar oldu. Real Madrid ve Beşiktaş'a kaybetmişlerdi. Onları kontrol etmek zordu. Çünkü bu iki mağlubiyet onları uyandırmıştı." dedi.

Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Dedas, şunları kaydetti:

"Anadolu Efes'i yenmek zor. Onları yenmek için ya kötü günlerinde olmaları ya da akıllarının THY Avrupa Ligi'nde olması gerekiyor. Maçın çift hanelere çıkmasını beklemiyordum. Ancak geri gelmeyi bildik. Son ana kadar maçın içinde kaldık. Maçın sonunda Rautins ve Hakan Yapar'ın şutları girseydi, kazanma şansımız da vardı. Bazı oyuncularımın sakatlık problemleri var. Bu bizi savunmada zayıflattı. Oyuncular sakatlanınca bir şey üretemiyorum. Bu da elbette oyunun parçası."

Ligin 11. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'la karşılaşacaklarını hatırlatan Yunan çalıştırıcı, "Cumartesi günü önemli bir maçımız var. Tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz. Onları geldiklerinde galibiyetle göndermek istiyoruz." diye konuştu.





- Ataman: "İkinci yarıda iyi oynadık"





Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, zor bir deplasmandan önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Bahçeşehir Koleji'nin ligin en zorlu takımlarından biri olduğunu vurgulayan Ataman, "Rakibin tecrübeli ve kaliteli yabacı oyuncuları var. Maça da iyi başladılar. Hücumda sıkıntı yaşadık. Daha sonra Micic'in oyuna girmesiyle kontrolü elimize aldık. İkinci yarıda iyi oynadık. Birtakım top kayıpları yaptık ancak önemli bir deplasmandan galibiyet almayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Üzerlerinde son saniyede kaybettikleri Real Madrid maçının etkileri olduğunu aktaran tecrübeli başantrenör, "Oyuncularım iyi bir karakter ortaya koyarak maçı kazandı. Artık THY Avrupa Ligi'nde Olimpiakos ile oynayacağımız maça odaklanacağız." şeklinde konuştu.

Sırp oyuncu Vasilije Micic'in performansını değerlendiren Ergin Ataman, şunlar söyledi:

"Micic'in bu performansını beklemiyorduk. Ona duyduğumuz güven ve oyun sistemimizin ona uyması, kendisini birinci oyun kurucu durumuna getirdi. Larkin'in yaşadığı sakatlık ve formsuzluk da bunu etkiledi. Bazı eksikleri var. Maçın sonunda enteresan hatalar yaptı. Çok agresif oynuyor. Biz aslında Micic'in verdiği katkıyı Larkin'den bekliyorduk."

Buğrahan Tuncer'in performansıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Ataman, "Buğrahan'ın bu seviyede performans göstermesini bekliyordum. Aynı şeyi Sertaç Şanlı'dan da bekliyorum. Metecan Birsen inişli çıkışlı oynuyor. Bugün Sertaç'ın yaptığı hatalardan dolayı ikinci yarı neredeyse hep Dunston oynadı." diyerek sözlerini tamamladı.



