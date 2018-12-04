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Basketbolda maçın ardından

- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:"Beşiktaş Sompo Japan çok iyi oynadı. Kazanmayı hak ettiler"- Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic:"Savunma ve hücumda iyi oynadık"

04 Aralık 2018 Salı 23:13
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'a 90-86 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, siyah-beyazlı takımın çok iyi oynayarak kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Ataman, çok kötü bireysel hücum performansı sergilediklerini belirterek, "Her zaman çok iyi oynayacaksınız diye bir şey yok. Ancak skorer oyuncularımızdan bu kadar kötü performans beklemiyordum. Beşiktaş Sompo Japan çok iyi oynadı. Kazanmayı hak ettiler. Onları kutluyorum." ifadelerini kullandı.

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında 7 Aralık Cuma günü İspanyol ekibi Real Madrid ile yapacakları maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nun seyirci kapasitesinin arttırılacağını da değerlendiren Ergin Ataman, "Avrupa Ligi'nde iyi oynayan ve keyif veren bir takımız. Biletlere çok ciddi talep var. Herkes Anadolu Efes'in Avrupa Ligi'ndeki mücadelesini takdir ediyor. Bu durumdan memnuniyet duyuyorum. Şimdi salonun üst katlarını da açacağız. Salonun doluya yakın olacağını düşünüyorum. THY Avrupa Ligi hedeflerimiz bambaşka. Yarından itibaren Real Madrid maçının hazırlıklarına başlayacağız." şeklinde görüş belirtti.


- Ivanovic: "Savunma ve hücumda iyiydik"


Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic, savunma ve hücumda iyi bir maç çıkardıklarını aktardı.

Maçın ilk çeyreğinde çok top kaybı yaptıklarını kaydeden Ivanovic, "Ancak ikinci yarıda sabırlı oynadık. Topu paylaşarak hücum ettik. Özellikle savunmayı çok iyi yaptık. Savunma ve hücumda iyi oynadık." diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 23:13
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Beşiktaş Sompo Japan
  4. Dusko Ivanovic
  5. Ergin Ataman
  6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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