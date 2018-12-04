THY- Euroleague
0553 313 94 23

Basketbolda maçın ardından

- Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic:"İkinci yarıda çok daha farklı oynadık. Sert savunma yapmaya başladık"- "Bu, taraftarlarımızın bize verdiği bir mesaj mı? Salonun, sadece THY Avrupa Ligi'nde değil ligde de dolması gerekiyor"- Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın:"Kritik boş atışları daha iyi değerlendirseydik maçı kazanabilirdik"

04 Aralık 2018 Salı 23:08
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 80-72 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, ikinci yarıda savunmalarını sertleştirerek kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, maça çok tembel ve yavaş başladıklarını kaydederek, "Karşılaşmaya zor bir maç olmayacağını düşünerek başladık. İlk yarıda Pınar Karşıyaka'yı durduramadık. İkinci yarıda çok daha farklı oynadık. Sert savunma yapmaya başladık. Her maçta oynamamız gereken oyunu oynadık. Potamızı daha iyi korumamız gerekiyor. Oradan çok sayı ürettiler. Karşılaşmada iki oyuncumuz sakatlandı, durumumuz kolay değil. Kesinlikle taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Karşıyaka çok iyi oynadı ve savaştı, son ana kadar kazanma şansları vardı." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada Ahmet Düverioğlu ve Marko Guduric'in sakatlandığını ve çok fazla rotasyon yapamadıklarını aktaran Sırp başantrenör, şöyle konuştu:

"Taraftarımızın durumu anlayıp takımımızı desteklemelerini istiyorum. Taraftarların desteği çok önemli. Senelerdir verdikleri desteği vermeleri gerekiyor. Şu an THY Avrupa Ligi'nde taraftar seyirci sıralamasında 9. sıradayız. Bu, taraftarlarımızın bize verdiği bir mesaj mı? Salonun, sadece THY Avrupa Ligi'nde değil ligde de dolması gerekiyor."

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın ise iyi basketbol oynadıklarını dile getirdi.

Çıvgın, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Oyunun başından sonuna kadar istediğimiz basketbolu oynadık. 10 sayı öne geçtik sonra Fenerbahçe'nin sertliğiyle geri adım attık. Son ana kadar oyunun içinde kaldık. Kritik boş atışları daha iyi değerlendirseydik maçı kazanabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 23:08
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe
  3. Özhan Çıvgın
  4. Pınar Karşıyaka
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  6. Zeljko Obradovic

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'de kaybolan Amerikalı gazetecinin ailesi umudunu koruyor
    1. Suriye'de kaybolan Amerikalı..
    2. "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti..
    3. Mısır'dan "Katar ablukasında..
    4. Meksika'da çete çatışması: 6 ölü
    5. İsmail Kartal'dan taraftara mesaj
    6. GÜNDEM ÖZETİ /5 Aralık 2018
    7. Sarı Yelekliler'den Fransa hükümetinin..
    8. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nden..
    9. CENTCOM'da görev değişimi
    10. Etiyopya'da okul çevresinde el bombası..
    11. Endülüs kentlerinde aşırı sağ karşıtı..
    12. ABD'de Salmonella salgını
    13. Hipertansiyon çok sinsi!
    14. Maçın ardından
    15. Irak Meclisi'nde 'kaos'! Tartışma çıktı
    16. "Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah..
    17. Kendilerini göreve gitmiş gibi..
    18. Camları beyaz sirkeyle temizleyin
    19. İşten çıkarıldığı otelin para kasasını..
    20. İthal kömürlü santrallerde yeni dönem..
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor