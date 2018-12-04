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Basketbolda maçın ardından

- Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Ahmet Çakı:"İyi mücadele ettik ancak kaybettiğimiz için üzgünüz"- "Douglas ile anlaştık. Yarın itibarıyla bizimle olacak"- Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan:"Maçın sonunda psikolojik üstünlüğü elinde tutan ve daha doğru kararlar veren biz olduk"

04 Aralık 2018 Salı 21:18
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Galatasaray'a 84-79 yenilen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Ahmet Çakı, son bölümde hatalar yaparak maçı kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çakı, maça gergin başladıklarını anlatarak, "Enerjimiz iyiydi ancak çok basit hatalar yaptık. 15 top kaybı yaptık ve rakibimize 18 ikinci şans sayısı verdik. Biraz savunmada sertleşip oyunun içine girdiğimizde farkı 5 sayıya indirdik. Bunca hataya rağmen bence bu iyi bir farktı." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıya iyi başladıklarını belirten Çakı, "Üçüncü periyodu iyi yönettik. Çeyreği 1 sayı geride kapatsak da kontrol bizdeydi. Maçın bitimine 6 dakika kala 6 sayı da öne geçtik. Ancak buradan sonra çok hata yaptık. Savunmada yaptığımız hatalarla maçın da son topunu kullanamadık. Sonuç olarak kaybettik. İyi mücadele ettik ancak kaybettiğimiz için üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li oyun kurucu Toney Douglas'ın transferine ilişkin Ahmet Çakı, "Douglas ile anlaştık. Yarın itibarıyla bizimle olacak." şeklinde konuştu.


- Ertuğrul Erdoğan: "Sahada mücadele eden bir Galatasaray vardı"


Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, karşılaşmanın son anlarında doğru kararlar vererek sahadan galip ayrıldıklarını belirtti.

İki haftadır deplasmanda kazandıklarını hatırlatan Erdoğan, "İki tarafın da galibiyete çok ihtiyacı vardı. Maçın sonunda psikolojik üstünlüğü elinde tutan ve daha doğru kararlar veren biz olduk. Türkiye liginde ve ULEB Avrupa Kupası'nda deplasman maçları üst üste geliyor. Milli maç arası bizim için iyi oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Her maç daha iyiye gittiklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ribauntlarda Eric ve Evans'ı karşılamakta zorlandık. Asist sayımızdan memnunuz. Çok boş atış kaçırdık, onlar olsa belki daha iyi olacaktı. Çok hata yaptık ama sahada mücadele eden bir Galatasaray vardı. Bu, bizim kimliğimiz olmaya başladı. Bunu çok önemsiyorum. Biz de rakibimiz gibi zorlu bir süreçten geçtik. Ancak toparlandık. Lig çok uzun. Denk takımlar var. Her maç böyle geçecek. Kolay maç yok."

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 21:18
  1. Ahmet Çakı
  2. Basketbol
  3. darüşşafaka tekfen
  4. Ertuğrul Erdoğan
  5. Galatasaray
  6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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