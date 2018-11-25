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Basketbolda maçın ardından

- TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene:- "Karşımızda tecrübeli ve basketbolu iyi oynayan bir takım vardı. Bunu iyi kullanarak maçı kazandılar"- Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic:- "Bu maçta rotasyon yapmak zordu. Önemli bir galibiyet aldık"

25 Kasım 2018 Pazar 20:41
Basketbolda maçın ardından


BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe'ye 74-69 mağlup olan TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, geri dönüşleri iyi yaptıkları maçta kalite ve tecrübe farkıyla kaybettiklerini söyledi.

Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe'yi aldıkları galibiyetten dolayı kutladı

Kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiklerini belirten Ene, bunun bir mazeret olmadığını dile getirdi.

Ene, maçı kazanma arzusuyla sahaya çıktıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe iyi oynadı, hak etti ve kazandı. Fenerbahçe kupayı kazanan şampiyon olmuş bir takım. Bizler de onları küçük muharebelerle yenmeye çalışan bir takımız. Daha iyi basketbol oynamamızı arzu ederdim. Top oyuncularının elinde çok kaldı ve bunun sonucunda da fizik olarak enerjimizin dibinde olduğumuz için mücadele edemedik. Enerji ve kazanma arzusu olarak oyuncularım maç boyunca pes etmedi. 20 sayıdan dönüp oyuna ortak olduk. Müthiş bir enerji ortaya koydular. Karşımızda tecrübeli ve basketbolu iyi oynayan bir takım vardı. Bunu iyi kullanarak maçı kazandılar."


- Obradovic: "Önemli bir galibiyet aldık"


Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, ağır ve zorlu maç tempolarının olduğu bir haftayı geride bıraktıklarını söyledi.

Son 7 günde 4 maç oynadıklarını belirten Obradovic, bu yüzden oyuncularının maç boyunca gösterdiği reaksiyondan memnun olduğunu aktardı.

Çok önemli bir galibiyet alan oyuncularını tebrik eden Obradovic, şunları kaydetti:

"40 dakika boyunca bizden istenen seviyede oynamasak bile zorlu maç programından dolayı sakatlarımız vardı. Bu, etkendi. Bu maçta rotasyon yapmak zordu. Önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı bir kez daha tebrik ediyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum destekleri için. TOFAŞ da seyircisiyle çok güzel bir atmosfer yakaladı. Onları da tebrik ediyorum, sonuna kadar mücadele edip, asla pes etmediler. 21 sayı geriden gelip oyuna ortak olmayı bile başardılar."


Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 20:41
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