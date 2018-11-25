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Basketbolda maçın ardından

- Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan:"Savunmamız bizi ayakta tuttu"- Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic:"Maçı bir top belirledi"

25 Kasım 2018 Pazar 18:20
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 74-72 yenen Galatasaray'da başantrenör Ertuğrul Erdoğan, savunmalarıyla karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanan derbi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, sorunlar yaşayan kadroların iyi mücadelesi olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş da zor bir süreç geçiriyor. Biz buraya 2 maç kaybederek geldik. İnişli çıkışlı oynuyoruz. Psikolojik olarak güçlü değildik. İkinci devrede Göksenin'in savunma katkısına Klobucar da eklendi ve direncimiz daha da arttı. Savunmamız bizi ayakta tuttu. Hatalar yapıyoruz. Üstünde durduğumuz şeyler var. Milli maç arasına giriyoruz. Moralli girmek önemli. Lige dirençli ve öz güvenli geri dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dezavantajlı fikstürleri olduğunu kaydeden Erdoğan, "ULEB Avrupa Kupası deplasmanlarının arkasından ligde de deplasmana gidiyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Afyon Belediyespor maçını kaybetmeyi beklemiyorduk. Takımıma inanıyorum. Onlardan hiç şüphem yok. Oyuna biraz daha akıl koymamız lazım. Bunu anlayınca daha iyi yere geleceğiz. Yukarıdaki üç takımı kenara koyalım, diğer takımlar çok denk." değerlendirmesinde bulundu.


- Ivanovic: "İyi bir takıma karşı oynadık"


Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, maçın sonucunu tek topun belirlediğini ifade etti.

Derbi maçın ardından açıklamalarda bulunan Ivanovic, zor bir karşılaşma olduğunu aktararak, "Maçın böyle olacağını biliyorduk. İyi bir takıma karşı oynadık. Maçı bir top belirledi. Tek topta kazanılan maçlara çok da hazırlıklı olmamız gerek." diye konuştu.

Oyun kurucu pozisyonunda sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Ivanovic, şunları kaydetti:

"Kenan Sipahi sakattı. Hafta içinde üç gün antrenman yapmadı. İyileşti ancak yine sakatlandı. Rich ve Ömer Utku Al'ı denedik. Ancak o da olmadı. Rich oyun kurmaya enerji harcayınca kendi yaratıcılığını kullanamadı. Maçın içinde iki veya üç defa daha akıllı oynamamız gereken anlar vardı. Biz bu anları doğru kullanamadık. Son topu da kötü kullandık."

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:20
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. Dusko Ivanovic
  4. Ertuğrul Erdoğan
  5. Galatasaray
  6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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