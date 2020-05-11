  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Basketbolda ligler şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:16:47 -
Basketbolda ligler şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm liglerin şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldığını duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen basketbol liglerine ilişkin tüm senaryoların değerlendirildiği ve başta ilgili bakanlıklar olmak üzere FIBA ve TBF Sağlık Kurulu ile tüm kulüplerin görüşlerinin alındığı belirtildi.

TBF Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türk basketbolunun geleceği gözetilerek sporcu, idareci ve basketbol ailesinin sağlığını korumak amacıyla şu kararların alındığı kaydedildi:

"Tüm basketbol ligleri sonlandırılmıştır. Hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecektir. Sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme ve çıkma işlemleri uygulanmayacaktır. Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı