Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin - BOTAŞ: 53 - Fenerbahçe: 60



Salon: Şanlıurfa 11 Nisan Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Orkun Yurtdaş BOTAŞ: Cuic 8, Olcay Çakır Turgut 7, Kübra Erat , Krivacevic 11, Williams 15, Melis Gülcan 10, Büşra Akbaş 2, Sehernaz Çidal Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Vaughn 10, Plum 12, Verameyenka 3, Tuğçe Canıtez 6, Özge Yavaş 2, Hartley 10, Ayşe Cora 10, Esra Ural Topuz, Tilbe Şenyürek 1. Periyot: 10-21 Devre: 23-37 3. Periyot: 35-51

ŞANLIURFA (AA) - Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı, BOTAŞ'ı 60-53 mağlup eden Fenerbahçe kazandı. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 2 dakikanın sonunda Plum'un bulduğu sayılarla 5-0 öne geçti. BOTAŞ, 3. dakikada Olcay ile maçtaki ilk sayısını bularak durumu 5-2 yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Plum ve Vaughn'un etkili oyunuyla 7. dakikayı 17-8 önde tamamladı. Savunmadaki başarısını hücumda da sürdüren Fenerbahçe, ilk periyodu 21-10 önde kapattı. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta da etkili olan Fenerbahçe, Plum'un bulduğu 3 sayıyla 15. dakikada 30-14 üstünlük sağladı. BOTAŞ devrenin son bölümünde bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışsa da sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 14 sayı farkla 37-23 önde girmeyi başardı. İkinci yarıda da hızını kesmeyen Fenerbahçe, Vaughn ve Ayşe Cora'nın bulduğu sayılarla 24. dakikayı 43-23 önde geçti. Periyodun sonlarına doğru Ayşe Cora'nın üçlük basketiyle 51-33 üstünlük yakalayan sarı-lacivertliler, final periyoduna 16 sayı farkla üstün gitti: 35-51. Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe karşısında BOTAŞ, Williams ve Melis Gülcan'ın sayılarıyla 29. dakikada farkı 7 sayıya düşürse de sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 60-53 galip ayrılarak kupayı kazandı.

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