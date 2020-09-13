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Spor Basketbolda İspanya Süper Kupası Real Madrid'in
Spor

Basketbolda İspanya Süper Kupası Real Madrid'in

Real Madrid: 72 - Barcelona: 67

Yeniakit Publisher
2020-09-13 22:30:31 -
Basketbolda İspanya Süper Kupası Real Madrid'in

MADRİD (AA) - İspanya Basketbol Süper Kupası'nı finalde Barcelona'yı 72-67 yenen Real Madrid kazandı.

Karşılaşmanın ilk devresini 32-31 Barcelona önde kapatsa da ikinci devrenin iki çeyreğinde de rakibine üstünlük kuran Real Madrid, art arda üçüncü sezon bu kupayı müzesine götürme başarını elde etti.

Süper Kupa'nın En Değerli Oyuncusu (MVP), 21 sayı kaydeden Real Madridli basketbolcu Facundo Campazzo oldu.

Real Madrid'i 2011 yılından bu yana çalıştıran başantrenör Pablo Laso, bu kulüpteki 20. kupasını kazandı.

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