Basketbolda haftanın programı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 20'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 21. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Ligde haftanın maç programı şöyle: - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Yarın: 13.00 Bahçeşehir Koleji-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk) 15.15 Gaziantep Basketbol-Türk Telekom (Şahinbey) 17.30 Beşiktaş Sompo Japan-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi) 3 Mart Pazar: 13.00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka) 15.15 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) 17.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyespor (Cebeci) 20.00 TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen (TOFAŞ) - Türkiye Basketbol 1. Ligi Bugün: 14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Petkimspor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi) 18.15 Bursaspor-Artvin Belediyespor (Bursa Atatürk) Yarın: 15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Düzce Belediyespor (Muradiye) 16.00 Ankara DSİ-Finalspor (Ankara DSİ Etlik) 16.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Semt77 Yalova Belediyespor (Mamak Belediyesi) 16.00 Karesispor-Akhisar Belediyespor (Kurtdereli) 17.00 Edirnespor-Bandırma Kırmızı (Mimar Sinan) 3 Mart Pazar: 17.00 Konyaspor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)

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