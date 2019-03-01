Basketbolda haftanın programı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.01 Mart 2019 Cuma 09:46
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 20'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 21. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Ligde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.15 Gaziantep Basketbol-Türk Telekom (Şahinbey)
17.30 Beşiktaş Sompo Japan-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
3 Mart Pazar:
13.00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.15 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
17.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyespor (Cebeci)
20.00 TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen (TOFAŞ)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Petkimspor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)
18.15 Bursaspor-Artvin Belediyespor (Bursa Atatürk)
Yarın:
15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Düzce Belediyespor (Muradiye)
16.00 Ankara DSİ-Finalspor (Ankara DSİ Etlik)
16.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Semt77 Yalova Belediyespor (Mamak Belediyesi)
16.00 Karesispor-Akhisar Belediyespor (Kurtdereli)
17.00 Edirnespor-Bandırma Kırmızı (Mimar Sinan)
3 Mart Pazar:
17.00 Konyaspor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)
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