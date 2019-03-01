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Basketbolda haftanın programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.

01 Mart 2019 Cuma 09:46
Basketbolda haftanın programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 20'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 21. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Ligde haftanın maç programı şöyle:

 

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

 

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 Gaziantep Basketbol-Türk Telekom (Şahinbey)

17.30 Beşiktaş Sompo Japan-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

3 Mart Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.15 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

17.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyespor (Cebeci)

20.00 TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen (TOFAŞ)

 

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

 

Bugün:

14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Petkimspor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)

18.15 Bursaspor-Artvin Belediyespor (Bursa Atatürk)

Yarın:

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Düzce Belediyespor (Muradiye)

16.00 Ankara DSİ-Finalspor (Ankara DSİ Etlik)

16.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Semt77 Yalova Belediyespor (Mamak Belediyesi)

16.00 Karesispor-Akhisar Belediyespor (Kurtdereli)

17.00 Edirnespor-Bandırma Kırmızı (Mimar Sinan)

3 Mart Pazar:

17.00 Konyaspor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)

 

 

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:46
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Sakarya
  4. Mardin
  5. Manisa
  6. Konya
  7. İstanbul
  8. Mersin
  9. Gaziantep
  10. Elazığ
  11. Edirne
  12. Bursa
  13. Aydın
  14. Artvin
  15. Ankara
  16. Afyon
  17. Basketbol
  18. Kadınlar Basketbol 1. Ligi
  19. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  20. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  21. Türkiye Basketbol 1. Ligi

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