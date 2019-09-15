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Basketbolda dünya şampiyonu İspanya

- 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek dünya şampiyonu oldu

15 Eylül 2019 Pazar 17:18
Basketbolda dünya şampiyonu İspanya


Salon: Wukesong

Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Yohan Rosso (Fransa), Steven Anderson (ABD)

Arjantin: Campazzo 11, Garino, Delia 2, Brussino 8, Scola 8, Deck 24, Fjellerup, Gallizzi, Laprrovittola 17, Vildoza 2, Caffaro, Redivo 3

İspanya: Fernandez 11, Rubio 20, Oriola 6, Juancho Hernangomez 11, Gasol 14, Claver 2, Willy Hernangomez Geuer 11, Llull 15, Ribas 5, Beiran, Colom, Rabaseda

1. Periyot: 14-23

Devre: 31-43

3. Periyot: 47-66

Beş faulle oyundan çıkanlar: 34.52 Juancho Hernangomez, 35.31 Ribas (İspanya), 36.19 Brussino (Arjantin)


İSTANBUL (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Karşılaşamaya savunmada ve hücumda çok iyi başlayan İspanya, ilk 4 dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 2-14. Brussino'nun üst üste basketleriyle rakibine 11-0'lık seriyle karşılık veren Arjantin, 8. dakikada farkı 1'e (13-14) indirdi. Çeyreğin sonunda yakaladığı seriyle farkı tekrar açan İspanya, ilk periyodu 23-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Fernandez'in yönlendirdiği hücumlarla İspanya, 13. dakikada farkı 17'ye yükseltti: 14-31. Laprrovittola'nın etkili oyunuyla Arjantin, 17. dakikada farkı tekrar tek hanelere çekti: 27-35. İspanya, soyunma odasına 43-31 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan İspanya, 25. dakikada 22 sayılık fark yakaladı: 33-55. İspanya, final periyoduna 19 sayı farkla 66-47'lik üstünlükle girdi.

Final periyoduna baskılı savunmasıyla başlayan Arjantin, 34. dakikada farkı 12'ye çekti: 56-68. Maçın sonunda farkı daha da açan İspanya, sahadan 95-75 galip ayrılarak altın madalyaya uzandı.


- İspanya ikinci kez


İspanya, tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

İlk şampiyonluğunu bir başka Uzak Doğu ülkesi Japonya'da 2006'da yaşayan İspanyollar, 13 yıl sonra tekrar altın madalyaya uzandı.

Arjantin ise 1950'de şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda üçüncü kez final oynadı ve ikinci defa gümüş madalyada kaldı.

Öte yandan final maçının anansörlüğünü Mustafa Özben yaptı. Anadolu Efes'in anansörlüğünü yapan Özben, 2010 FIBA Dünya Kupası Finali ve 2014 Kadınlar Dünya Şampiyonası Finali'nden sonra Çin'de de bu görevi üstlendi.


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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 17:18
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Arjantin
  3. Basketbol
  4. final
  5. ispanya

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