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Basketbolda Beşiktaş taraftarına deplasman cezası

25 Nisan 2019 Perşembe 21:39
Basketbolda Beşiktaş taraftarına deplasman cezası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş Sompo Japan taraftarlarına 1 maç deplasman yasağı verdi.

Disiplin Kurulunun, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Balıkesir'de oynanan Banvit-Beşiktaş Sompo Japan müsabakasında konuk ekip taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratta bulunduğu kaydedildi.

İki kez anons yapılan ve ara verilen müsabakadaki olaylar nedeniyle siyah-beyazlı kulübe, 1 deplasman müsabakasına taraftarının alınmaması ve toplamda 40 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 21:39
  1. Basketbol
  2. Disiplin Kurulu
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. Türkiye Basketbol Federasyonu

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