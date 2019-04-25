Basketbolda Beşiktaş taraftarına deplasman cezası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş Sompo Japan taraftarlarına 1 maç deplasman yasağı verdi. Disiplin Kurulunun, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Balıkesir'de oynanan Banvit-Beşiktaş Sompo Japan müsabakasında konuk ekip taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratta bulunduğu kaydedildi. İki kez anons yapılan ve ara verilen müsabakadaki olaylar nedeniyle siyah-beyazlı kulübe, 1 deplasman müsabakasına taraftarının alınmaması ve toplamda 40 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

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