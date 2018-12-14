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Basketbolda altyapılarda Avrupa Şampiyonası grupları belli oldu

14 Aralık 2018 Cuma 12:46
Basketbolda altyapılarda Avrupa Şampiyonası grupları belli oldu


İSTANBUL (AA) - Basketbolda altyapılarda Avrupa Şampiyonası grupları, FIBA tarafından düzenlenen kura çekiminde belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Tel Aviv kentinde 13-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar A Grubu'nda yer alacak. Milliler grubunda Fransa, Karadağ ve Büyük Britanya ile karşılaşacak.

Yunanistan'ın Volos şehrinde 27 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ise genç milliler, A Grubu'nda Büyük Britanya, Almanya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Yıldız Erkek Milli Takımı, İtalya'nın Udine kentinde 9-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda Slovenya, Litvanya ve Estonya ile mücadele edecek.

Ümit Kız Milli Takımı, 3-11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Ümit Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde C Grubu'nda Danimarka ve Romanya ile karşılaşacak. Organizasyonun düzenleneceği yer, FIBA tarafından daha sonra açıklanacak.

Makedonya'nın Üsküp kentinde 5-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele edecek Genç Kız Milli Takımı, B Grubu'nda İsviçre, Portekiz, Bulgaristan ve İzlanda ile karşılaşacak.

Yıldız Kız Milli Takımı, 16-24 Ağustos'ta düzenlenecek Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda Çekya, Yunanistan ve Polonya ile mücadele edecek. Organizasyonun düzenleneceği yer, FIBA tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:46
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