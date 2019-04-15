Basketbol: ULEB Avrupa Kupası finali - Konuk ettiği ALBA Berlin'i 89-63 yenen Valencia, final serisinde 2-1 üstünlük sağlayarak 4. şampiyonluğunu elde etti



ANKARA (AA) - 2019 ULEB Avrupa Kupası'nı, İspanya'nın Valencia takımı kazandı. İlk maçı 89-75 İspanyol kulübü Valencia, 2. karşılaşmayı ise 95-92 Alman ekibi ALBA Berlin'in kazandığı final serisinin galibi, Valencia kentindeki Fuente de San Luis Spor Salonu'nda oynanan müsabakayla belirlendi. Sahadan 89-63 galip ayrılan Valencia, seriyi 2-1 kazandı ve kupayı 4. kez müzesine götürdü.



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