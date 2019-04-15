Basketbol: ULEB Avrupa Kupası finali
- Konuk ettiği ALBA Berlin'i 89-63 yenen Valencia, final serisinde 2-1 üstünlük sağlayarak 4. şampiyonluğunu elde etti15 Nisan 2019 Pazartesi 23:43
ANKARA (AA) - 2019 ULEB Avrupa Kupası'nı, İspanya'nın Valencia takımı kazandı.
İlk maçı 89-75 İspanyol kulübü Valencia, 2. karşılaşmayı ise 95-92 Alman ekibi ALBA Berlin'in kazandığı final serisinin galibi, Valencia kentindeki Fuente de San Luis Spor Salonu'nda oynanan müsabakayla belirlendi.
Sahadan 89-63 galip ayrılan Valencia, seriyi 2-1 kazandı ve kupayı 4. kez müzesine götürdü.
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