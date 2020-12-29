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Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Spor

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Promitheas: 75 - Frutti Extra Bursaspor: 100

Yeniakit Publisher
2020-12-29 21:13:21 -
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, 8. haftadan ertelenen bu turdaki son maçında, Yunanistan'ın Promitheas takımını deplasmanda 100-75 yendi.

Gruptan çıkma şansları bulunmayan Frutti Extra Bursaspor ile Promitheas, Yunanistan'ın Patras kentindeki Dimitris Tofalos Arena'da karşı karşıya geldi.

Mücadelede ilk periyodu 25-21, devreyi 48-35, üçüncü periyodu da 77-57 önde tamamlayan Frutti Extra Bursaspor, karşılaşmayı 100-75 kazanarak tarihinde ilk kez katıldığı ULEB Avrupa Kupası'nda 3. galibiyetini elde etti.

Yeşil-beyazlı takımda 26 sayı üreten Kenny Kadji, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

Bursa ekibi, oynadığı 10 maçta aldığı 3 galibiyet ve 7 yenilgiyle grubunu 5. sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.


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