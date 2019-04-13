Basketbol: Toplu sonuç - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 26. hafta maçlarıyla devam edildi- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 30. hafta karşılaşmalarıyla normal sezon tamamlandı- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 27. hafta mücadeleleri oynandı



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 26. hafta maçlarıyla devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 30. hafta karşılaşmalarıyla normal sezon tamamlandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 27. hafta mücadeleleri oynandı. Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Galatasaray Doğa Sigorta-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 102-65 Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 86-81 TOFAŞ-Gaziantep Basketbol: 77-67

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Mersin Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi: 90-59 Canik Belediyespor-Galatasaray: 63-116 BOTAŞ-Kırçiçeği Bodrum: 99-43 İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor: 87-84 Beşiktaş-Gündoğdu Adana Basketbol: 111-71 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol: 82-68 Fenerbahçe-Çukurova Basketbol: 81-65

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-OGM Ormanspor: 85-80 Karesispor-Konyaspor: 92-80 Ankara DSİ-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 79-72 Bursaspor-Bandırma Kırmızı: 85-82 Akhisar Belediyespor-Finalspor: 78-80

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Edremit Belediyesi Gürespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 82-55 Elazığ İl Özel İdare-Galatasaray Gelişim: 87-48 Yalova VİP Gençlik-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 107-80



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.