Basketbol: Toplu sonuç - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 26, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 29. hafta maçlarına devam edildi



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 26, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 29. hafta karşılaşmalarına devam edildi. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde son sırada bulunan Edirnespor'un bitime 4 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti. Alınan sonuçlar şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Türk Telekom-Pınar Karşıyaka: 73-56 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ: 72-102

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Gündoğdu Adana Basketbol-Canik Belediyespor: 109-92 OGM Ormanspor-Beşiktaş: 66-88 Galatasaray-BOTAŞ: 59-49 Çukurova Basketbol-İzmit Belediyespor: 85-74 Kırçiçeği Bodrum-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 47-85 Bellona Kayseri Basketbol-Fenerbahçe: 58-76

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Finalspor-Petkimspor: 74-84 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor: 77-81 Edirnespor-Karesispor: 85-110 Konyaspor-Ankara DSİ: 75-73

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Akdeniz Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor: 81-88

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