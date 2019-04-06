Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 26, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 29. hafta maçlarına devam edildi06 Nisan 2019 Cumartesi 21:01
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 26, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 29. hafta karşılaşmalarına devam edildi.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde son sırada bulunan Edirnespor'un bitime 4 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Türk Telekom-Pınar Karşıyaka: 73-56
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ: 72-102
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Gündoğdu Adana Basketbol-Canik Belediyespor: 109-92
OGM Ormanspor-Beşiktaş: 66-88
Galatasaray-BOTAŞ: 59-49
Çukurova Basketbol-İzmit Belediyespor: 85-74
Kırçiçeği Bodrum-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 47-85
Bellona Kayseri Basketbol-Fenerbahçe: 58-76
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Finalspor-Petkimspor: 74-84
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor: 77-81
Edirnespor-Karesispor: 85-110
Konyaspor-Ankara DSİ: 75-73
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Akdeniz Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor: 81-88
YORUM YAZ