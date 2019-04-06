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Basketbol: Toplu sonuç

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 26, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 29. hafta maçlarına devam edildi

06 Nisan 2019 Cumartesi 21:01
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 26, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 29. hafta karşılaşmalarına devam edildi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde son sırada bulunan Edirnespor'un bitime 4 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

Alınan sonuçlar şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Türk Telekom-Pınar Karşıyaka: 73-56

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ: 72-102


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Gündoğdu Adana Basketbol-Canik Belediyespor: 109-92

OGM Ormanspor-Beşiktaş: 66-88

Galatasaray-BOTAŞ: 59-49

Çukurova Basketbol-İzmit Belediyespor: 85-74

Kırçiçeği Bodrum-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 47-85

Bellona Kayseri Basketbol-Fenerbahçe: 58-76


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Finalspor-Petkimspor: 74-84

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor: 77-81

Edirnespor-Karesispor: 85-110

Konyaspor-Ankara DSİ: 75-73


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Akdeniz Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor: 81-88

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 21:01
  1. Basketbol
  2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. Türkiye Basketbol 1. Ligi
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