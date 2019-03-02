Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası 3 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasına ise 4 maçla devam edildi02 Mart 2019 Cumartesi 20:33
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası 3 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasına ise 4 maçla devam edildi.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 87-83
Gaziantep Basketbol-Türk Telekom: 85-79
Beşiktaş Sompo Japan-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 90-84
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Düzce Belediyespor: 70-75
Ankara DSİ-Finalspor: 80-94
Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Semt77 Yalova Belediyespor: 89-59
Karesispor-Akhisar Belediyespor: 64-79
Edirnespor-Bandırma Kırmızı: 77-81
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Urla Belediyespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 58-63
Edremit Belediyesi Gürespor-Bayraklı Belediyespor: 73-81
Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın: 68-62
Yalova VİP Gençlik-İstanbulgücü: 83-77
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