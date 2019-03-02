Basketbol: Toplu sonuç - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası 3 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasına ise 4 maçla devam edildi



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası 3 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasına ise 4 maçla devam edildi. Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Bahçeşehir Koleji-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 87-83 Gaziantep Basketbol-Türk Telekom: 85-79 Beşiktaş Sompo Japan-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 90-84

- Türkiye Basketbol 1. Ligi





Manisa Büyükşehir Belediyespor-Düzce Belediyespor: 70-75 Ankara DSİ-Finalspor: 80-94 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Semt77 Yalova Belediyespor: 89-59 Karesispor-Akhisar Belediyespor: 64-79 Edirnespor-Bandırma Kırmızı: 77-81

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi





Urla Belediyespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 58-63 Edremit Belediyesi Gürespor-Bayraklı Belediyespor: 73-81 Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın: 68-62 Yalova VİP Gençlik-İstanbulgücü: 83-77

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