Basketbol: Toplu sonuç - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2 ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 1 maç oynandı



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta 3 maçla devam etti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta 2, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 16. hafta tek maçla tamamlandı.

Üç ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi



Anadolu Efes-Galatasaray: 92-82 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Banvit: 71-100 Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 70-80

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi



İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş: 64-94 Galatasaray-Fenerbahçe: 60-68

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Karesispor: 99-71





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