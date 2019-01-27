Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2 ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 1 maç oynandı27 Ocak 2019 Pazar 22:34
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta 3 maçla devam etti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta 2, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 16. hafta tek maçla tamamlandı.
Üç ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Anadolu Efes-Galatasaray: 92-82
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Banvit: 71-100
Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 70-80
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş: 64-94
Galatasaray-Fenerbahçe: 60-68
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Karesispor: 99-71
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