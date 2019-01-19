Basketbol: Toplu sonuç - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 5'er karşılaşma oynandı



İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 5'er karşılaşma yapıldı. Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe-Gündoğdu Adana Basketbol: 102-65 Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor: 75-62 Bellona Kayseri Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 74-89 İzmit Belediyespor-Galatasaray: 84-86

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Final Spor-Düzce Belediyespor: 97-83 Karesispor-Ankara DSİ: 92-95 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 102-76 Petkimspor-Edirnespor: 101-77 Akhisar Belediyespor-OGM Ormanspor: 71-74

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

İstanbulgücü-Akdeniz Üniversitesi: 81-104 Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi: 59-72 Edremit Belediyesi Gürespor-Urla Belediyespor: 65-71 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın: 61-47 Yalova VİP Gençlik-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 73-59



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