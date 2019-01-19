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Basketbol: Toplu sonuç

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 5'er karşılaşma oynandı

19 Ocak 2019 Cumartesi 22:42
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 5'er karşılaşma yapıldı.

Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Fenerbahçe-Gündoğdu Adana Basketbol: 102-65

Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor: 75-62

Bellona Kayseri Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 74-89

İzmit Belediyespor-Galatasaray: 84-86


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Final Spor-Düzce Belediyespor: 97-83

Karesispor-Ankara DSİ: 92-95

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 102-76

Petkimspor-Edirnespor: 101-77

Akhisar Belediyespor-OGM Ormanspor: 71-74


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


İstanbulgücü-Akdeniz Üniversitesi: 81-104

Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi: 59-72

Edremit Belediyesi Gürespor-Urla Belediyespor: 65-71

Mardin Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın: 61-47

Yalova VİP Gençlik-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 73-59


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 22:42
  1. Basketbol
  2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  3. Türkiye Basketbol Federasyonu

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