Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü maçlarıyla devam edilirlen, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 15'inci hafta maçları tamamlandı06 Ocak 2019 Pazar 20:41
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 15'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol: 71-73
Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji: 103-77
Banvit-Fenerbahçe Beko: 83-78
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Kırçiçeği Bodrum-BOTAŞ: 45-89
Gündoğdu Adana Basketbol-Beşiktaş: 82-95
OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor: 87-77
Galatasaray-Canik Belediyespor: 91-68
İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 56-80
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbulgücü: 75-78
Galatasaray Gelişim-Elazığ İl Özel İdare: 57-63
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