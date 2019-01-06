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Basketbol: Toplu sonuç

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü maçlarıyla devam edilirlen, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 15'inci hafta maçları tamamlandı

06 Ocak 2019 Pazar 20:41
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 15'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol: 71-73

Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji: 103-77

Banvit-Fenerbahçe Beko: 83-78


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Kırçiçeği Bodrum-BOTAŞ: 45-89

Gündoğdu Adana Basketbol-Beşiktaş: 82-95

OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor: 87-77

Galatasaray-Canik Belediyespor: 91-68

İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 56-80


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbulgücü: 75-78

Galatasaray Gelişim-Elazığ İl Özel İdare: 57-63


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 20:41
  1. Basketbol
  2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

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