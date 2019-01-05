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Basketbol: Toplu sonuç

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 13'üncü hafta müsabakaları tamamlandı- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 15'inci hafta karşılaşmaları oynandı

05 Ocak 2019 Cumartesi 20:48
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 13'üncü hafta müsabakaları tamamlandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 13'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 15'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Beşiktaş Sompo Japan-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 77-65

Galatasaray-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 93-85

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes: 80-93


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Çukurova Basketbol-Fenerbahçe: 88-72

Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 65-67


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Finalspor-Bandırma Kırmızı: 79-75

Petkimspor-Düzce Belediyespor: 87-71

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Edirnespor: 104-62

Karesispor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 85-84

Ankara DSİ-Bursaspor: 63-68

Akhisar Belediyespor-Artvin Belediyespor: 94-71


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Mardin Büyükşehir Belediyespor-A Koleji: 90-75

Akdeniz Üniversitesi-Mersin Üniversitesi: 78-66

Urla Belediyespor-Çankaya Üniversitesi: 62-69


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 20:48
  1. Basketbol
  2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. toplu sonuç

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