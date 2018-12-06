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Basketbol: Toplu sonuç

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta maçları sona erdi

06 Aralık 2018 Perşembe 21:52
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta, oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı.

Günün tek maçında Gaziantep Basketbol, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 65-63 mağlup etti.

Ligde 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray: 79-84

Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan: 86-90

Fenerbahçe-Pınar Karşıyaka: 80-72

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 82-77

Türk Telekom-TOFAŞ: 85-72

Banvit-Afyon Belediyespor: 72-71

Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji: 65-63

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:52
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