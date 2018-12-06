Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta maçları sona erdi06 Aralık 2018 Perşembe 21:52
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta, oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı.
Günün tek maçında Gaziantep Basketbol, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 65-63 mağlup etti.
Ligde 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray: 79-84
Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan: 86-90
Fenerbahçe-Pınar Karşıyaka: 80-72
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 82-77
Türk Telekom-TOFAŞ: 85-72
Banvit-Afyon Belediyespor: 72-71
Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji: 65-63
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