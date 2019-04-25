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Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off

Zalgiris: 82 - Fenerbahçe Beko: 99- Sarı-lacivertli ekip, seride 3-1 öne geçerek üst üste 5. kez Dörtlü Final'e kaldı

25 Nisan 2019 Perşembe 22:04
Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off

Salon: Zalgirio

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya), Elias Koromilas (Yunanistan)

Zalgiris: Davies 25, Westermann 5, White 7, Grigonis 7, Ulanovas 4, Thompson 2, Wolters 18, Walkup 6, Milaknis 6, Jokubaitis 2

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 25, Guduric 11, Datome 9, Melli 6, Vesely 12, Green 11, Melih Mahmutoğlu 6, Sloukas 15, Sinan Güler, Ahmet Düverioğlu 4

1. Periyot: 16-30

Devre: 41-49

3. Periyot: 61-72

Beş faulle çıkanlar: 31.33 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko)


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 99-82 yendi.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla, 3 galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride rakibine 3-1 üstünlük sağladı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed, Datome ve Guduric'in basketleriyle ilk iki dakikayı 7-0 önde geçti. Etkili savunmasıyla rakibini 7 dakikalık bölümde 5 sayıda tutan sarı-lacivertli ekip, yakaladığı 9 sayılık seriyle farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 5-21. Ali Muhammed'in 13 sayılık performans sergilediği bu bölümde rakibinin farkı indirmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 30-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe daha iyi başlayan ev sahibi ekibi Vesely ve Sloukas ikilisinin elinden bulduğu basketlerle durduran Fenerbahçe Beko, 15. dakikayı 38-28 üstünlükle geçti. Zalgiris son dört dakikalık bölümde rakibinin 8 sayısına 11 sayıyla karşılık verirken, Sloukas'ın son hücumdan boş döndüğü devreyi sarı-lacivertli ekip 49-41 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko'nun Ali Muhammed'in üçlüğüyle başladığı üçüncü çeyreğin ilk iki dakikasında Zalgiris 7 sayılık bir seri yakaladı ve farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 48-52. Ali Muhammed ve Vesely'nin sayılarıyla yakaladığı 7-0'lık seriyle rakibine yanıt veren sarı-lacivertliler, son üç dakikada potasında sadece 5 sayı gördü ve son çeyreğe 72-61 üstün gitti.

Mücadelenin 33. dakikasında farkı 17 sayıya (81-64) kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, kalan bölümde etkili oyununu sürdürdü ve müsabakayı 99-82 kazandı.


- Üst üste 5. kez Dörtlü Final


THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 sezonda Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteren Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i eleyerek üst üste 5. kez Dörtlü Final'de mücadele etme hakkını kazandı.

Organizasyonda geride kalan üç sezonda final oynayan sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'in ilk maçında Anadolu Efes-Barcelona Lassa eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.


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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 22:04
  1. çeyrek final
  2. Fenerbahçe Beko
  3. play-off
  4. THY Avrupa Ligi
  5. Zalgiris

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