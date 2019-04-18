Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
- CSKA Moskova: 68 - Baskonia: 7818 Nisan 2019 Perşembe 22:03
ANKARA (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Baskonia, deplasmanda CSKA Moskova'yı 78-68 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin play-off çeyrek final ikinci karşılaşmasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova, İspanya'nın Baskonia takımını Megasport Arena'da ağırladı.
Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan konuk ekip Baskonia, ilk çeyreğini 27-18 önde kapattığı mücadelede, soyunma odasına da 42-37 üstün gitti.
İkinci yarıda aradaki skor farkını açarak son çeyreğe 66-52 galip durumda giren Baskonia, mücadeleden 78-68 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 16 sayı üreten Baskonialı Darrun Hilliard oldu.
Bu galibiyetle Baskonia, seride durumu 1-1'e getirdi. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e kalacağı serinin üçüncü maçı, 24 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.
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