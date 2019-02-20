0553 313 94 23

Basketbol: THY Avrupa Ligi heyecanı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 23. hafta maçlarıyla devam edecek.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:55
Basketbol: THY Avrupa Ligi heyecanı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 23. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın ve 22 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.

Şu ana kadar çıktığı 22 maçta 14 galibiyet alan 4. sıradaki Anadolu Efes, yarın sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da oynanacak.

İddiası bulunmayan, 3 galibiyete sahip Darüşşafaka Tekfen, 19 galibiyetle çeyrek finali garantileyen tek takım konumundaki lider Fenerbahçe Beko'yu cuma günü ağırlayacak. İki Türk takımı arasındaki mücadele, Volkswagen Arena'da saat 20.15'te başlayacak.

 

- Program

 

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya)

22 Şubat Cuma:

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Buducnost VOLI (Karadağ)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Khimki (Rusya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:55
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. darüşşafaka tekfen
  4. Fenerbahçe Beko
  5. THY Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - Devrimin 40. yılında “siyasi fıkıh” ve pragmatizm arasında İran
    1. ANALİZ - Devrimin 40. yılında “siyasi..
    2. Eski CHP'li başkan: Kılıçdaroğlu'ndan..
    3. Ülseratif kolitte iyi bir tedavi yaşam..
    4. İlik nakli bekleyen Sonat’ın annesinin..
    5. "Antalya gözde bisiklet kamp..
    6. "DEAŞ ile mücadelede taktiklerimiz..
    7. Vali Pehlivan evde bakım hizmeti alan..
    8. Astana Uluslararası Finans Merkezi,..
    9. Heyelanlı bölgede korku içinde..
    10. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı,..
    11. Ankara'nın barajlarındaki doluluk
    12. KDV iadesi nedir? KDV iadesi nasıl..
    13. Evli adamın genç kıza ’senden..
    14. "İkinci kez başbakan olmamı yabancı..
    15. Rüzgarda önlisans başvurularının..
    16. Avrupa borsaları
    17. Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölüm yıl dönümü..
    18. Maskeli gaspçılar kaçamadı
    19. "Sigara üremeyi her yönden olumsuz..
    20. Bayburt’ta iki işletmeye örnek esnaf..
    21. Alevilerden Kılıçdaroğlu’na "Ozan..
    22. Okul sporlarına Osmangazi damgası
    23. Eşarbını bağlamak için ağzına aldığı..
    24. Mersin Millet Bahçesi hayata geçiyor
    25. Gündüz müdürlük yapıyor, akşam..
    26. Yıldırım’da su kesintisi
    27. Mecliste yoğun ziyaretçi trafiği
    28. İngiltere Başbakanı May, Brexit’e..
    29. Gümüldür’de coşkulu seçim ofisi açılışı
    30. Vali Pehlivan, Türk Kızılayı Bayburt..
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı