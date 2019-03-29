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Basketbol: THY Avrupa Ligi

AX Armani Exchange Olimpia Milan: 90-Fenerbahçe Beko: 104- Fenerbahçe Beko, normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi

29 Mart 2019 Cuma 01:19
Basketbol: THY Avrupa Ligi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını 104-90 mağlup etti.

Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanan maçın ilk çeyreğini 22-17 önde geçen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 52-42 üstün gitti.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan ve son çeyreğe 73-68 önde giren Fenerbahçe Beko, salondan 104-90 galip ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında çeyrek final bileti alarak organizasyon tarihinde play-off'u en erken garantileyen takım unvanına sahip olan Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi karşısında aldığı galibiyetle de normal sezonu lider olarak bitirmeyi garantiledi.

- Anadolu Efes'in rakibi Barcelona Lassa oldu

Sahasında ağırladığı Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi 95-83 yenen İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa, normal sezonu beşinci sırada tamamlamayı garantiledi ve çeyrek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Lacivert-beyazlılar, Barcelona Lassa eşleşmesinde saha avantajını daha önce elde etmişti. Normal sezonun ilk yarısında rakibine deplasmanda 15 sayıyla (80-65) kaybeden Anadolu Efes, ikinci maçı 22 sayı (92-70) farkla kazanmıştı.

Anadolu Efes, 29. hafta mücadelesinde yarın İspanya'nın Baskonia ekibine konuk olacak.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 01:19
  1. AX Armani Exchange Olimpia Milan
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe Beko
  4. THY Avrupa Ligi

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