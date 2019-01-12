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Basketbol: THY Avrupa Ligi

- Ligin çift maç haftasında Fenerbahçe Beko, 18. karşılaşmasında 16. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü- Anadolu Efes haftayı çift galibiyetle kapatarak 4. sıradaki yerini korurken, Darüşşafaka Tekfen iki maçını da kaybederek son son sırada kaldı

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:50
Basketbol: THY Avrupa Ligi


İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin çift maç haftasında Fenerbahçe Beko, 18. karşılaşmasında 16. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 17 ve 18. hafta maçları tamamlandı.

Fenerbahçe Beko, 17. hafta karşılaşmasında 12 maçlık galibiyet serisini Rusya deplasmanında Khimki'ye uzatmada yenilerek noktaladı. Ülker Sports Arena'da 18. hafta maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i farklı yenen sarı-lacivertliler, 16. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Anadolu Efes ise iyi gidişatını sürdürdü ve çift maç haftasını iki galibiyetle tamamladı. Önce deplasmanda Zalgiris'i farklı geçen lacivert-beyazlılar, sahasında da Khimki'yi yenerek 12. galibiyetine ulaştı ve 4. sıradaki yerini korudu.

Darüşşafaka Tekfen ise haftayı galibiyet alamadan kapattı. Önce sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'ya farklı kaybeden Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda da Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'ye son anlarada yediği basketle kaybetti. Ligin 18. haftasında 16. yenilgisini alan yeşil-siyahlılar, son sıradan kurtulamadı.


- Sonuçlar


17. hafta:

Khimki- Fenerbahçe Beko: 84-78 (Uzatmada)

Zalgiris-Anadolu Efes: 58-79

Olympiakos-Baskonia: 91-87

Herbalife Gran Canaria-Real Madrid: 67-75

Darüşşafaka Tekfen-CSKA Moskova: 65-80

Panathinaikos-Bayern Münih: 77-67

Maccabi FOX-Buducnost VOLI: 81-76

AX Armani Exchange Olimpia Milan-Barcelona Lassa: 85-90


18. hafta:

Anadolu Efes-Khimki: 81-72

Fenerbahçe Beko-Zalgiris: 78-61

Real Madrid-Olympiakos: 94-78

CSKA Moskova-Maccabi FOX: 76-93

Buducnost VOLI-Darüşşafaka Tekfen: 75-74

Baskonia-Herbalife Gran Canaria: 83-66

Bayern Münih-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 93-87

Barcelona Lassa-Panathinaikos: 79-68


- Puan durumu


Takımlar O G M AS YS AV. Puan
1. Fenerbahçe Beko 18 16 2 1500 1340 160 34
2. Real Madrid 18 15 3 1572 1364 208 33
3. CSKA Moskova 18 13 5 1554 1469 85 31
4. Anadolu Efes 18 12 6 1544 1443 101 30
5. Olympiakos 18 11 7 1446 1394 52 29
6. Barcelona Lassa 18 11 7 1397 1361 36 29
7. Bayern Münih 18 9 9 1444 1468 -24 27
8. Baskonia 18 8 10 1462 1452 10 26
9. AX Armani Exchange Olimpia Milan 18 8 10 1572 1562 10 26
10. Panathinaikos 18 8 10 1395 1416 -21 26
11. Maccabi FOX 18 7 11 1423 1444 -21 25
12. Khimki 18 7 11 1408 1435 -27 25
13. Zalgiris 18 7 11 1388 1419 -31 25
14. Herbalife Gran Canaria 18 6 12 1421 1575 -154 24
15. Buducnost VOLI 18 4 14 1333 1530 -197 22
16. Darüşşafaka Tekfen 18 2 16 1342 1529 -187 20


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:50
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. çift maç haftası
  4. darüşşafaka tekfen
  5. Fenerbahçe Beko
  6. lider
  7. THY Avrupa Ligi

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