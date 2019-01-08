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Basketbol: THY Avrupa Ligi

- Zalgiris: 58 - Anadolu Efes: 79

08 Ocak 2019 Salı 23:20
Basketbol: THY Avrupa Ligi


Salon: Zalgiris Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Anne Panther (Almanya)

Zalgiris: Davies 8, Wolters 7, Walkup 5, White 6, Ulanovas 5, Walton 7, Uleckas 2, Jankunas 2, Birutis 5, Milaknis 2, Jokubaitis Grigonis 9

Anadolu Efes: Anderson, Micic 5, Simon 9, Moerman 23, Dunston 13, Larkin 9, Beabois 12, Doğuş Balbay 6, Motum, Pleiss 2, Metecan Birsen, Sertaç Şanlı

1. Periyot: 14-16

Devre: 29-40

3. Periyot: 45-63


İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i deplasmanda 79-58 mağlup etti.

Anadolu Efes 11. galibiyetine ulaşırken, Zalgiris 10. kez mağlup oldu.

Çekişmeli geçen maçın ilk periyodunu Anadolu Efes, 16-14 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde Moerman ile etkili olan lacivert-beyazlı ekip, ilk yarıyı da 40-29 önde tamamladı.

Anadolu Efes, maçın ikinci yarısında da hücumda ve savunmada etkili oyununu sürdürdü. Mücadelenin üçüncü periyodunu 63-45 önde geçen lacivert-beyazlı takım, karşılaşmayı da 79-58 kazandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 23:20
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. THY Avrupa Ligi
  4. Zalgiris

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