Basketbol: THY Avrupa Ligi
- Zalgiris: 58 - Anadolu Efes: 7908 Ocak 2019 Salı 23:20
Salon: Zalgiris Arena
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Anne Panther (Almanya)
Zalgiris: Davies 8, Wolters 7, Walkup 5, White 6, Ulanovas 5, Walton 7, Uleckas 2, Jankunas 2, Birutis 5, Milaknis 2, Jokubaitis Grigonis 9
Anadolu Efes: Anderson, Micic 5, Simon 9, Moerman 23, Dunston 13, Larkin 9, Beabois 12, Doğuş Balbay 6, Motum, Pleiss 2, Metecan Birsen, Sertaç Şanlı
1. Periyot: 14-16
Devre: 29-40
3. Periyot: 45-63
İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i deplasmanda 79-58 mağlup etti.
Anadolu Efes 11. galibiyetine ulaşırken, Zalgiris 10. kez mağlup oldu.
Çekişmeli geçen maçın ilk periyodunu Anadolu Efes, 16-14 önde geçti.
Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde Moerman ile etkili olan lacivert-beyazlı ekip, ilk yarıyı da 40-29 önde tamamladı.
Anadolu Efes, maçın ikinci yarısında da hücumda ve savunmada etkili oyununu sürdürdü. Mücadelenin üçüncü periyodunu 63-45 önde geçen lacivert-beyazlı takım, karşılaşmayı da 79-58 kazandı.
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