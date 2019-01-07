0553 313 94 23

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Rusya ekibi Khimki ile karşılaşacağı 17. haftanın yarınki maçlarında, Anadolu Efes de Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak- Darüşşafaka Tekfen, 9 Ocak Çarşamba günü Rusya'nın CSKA Moskova takımını ağırlayacak

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:51
Basketbol: THY Avrupa Ligi


İSTANBUL (AA) - Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 17. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın ve 9 Ocak Çarşamba günü 8 karşılaşma yapılacak.

Avrupa Ligi'nde 15 galibiyete sahip lider Fenerbahçe Beko, Mytishchi Arena'da yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Rusya temsilcisi Khimki'ye konuk olacak.

Şu ana kadar çıktığı 16 maçta 10 galibiyet alan Anadolu Efes, yarın deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris ile mücadele edecek. Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da oynanacak.

Ligde 2 galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, 9 Ocak Çarşamba günü evinde Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.


- Program


THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Khimki (Rusya) - Fenerbahçe Beko

21.30 Zalgiris (Litvanya) - Anadolu Efes

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)

23.30 Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Real Madrid (İspanya)


9 Ocak Çarşamba:

20.15 Darüşşafaka Tekfen - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Bayern Münih (Almanya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Buducnost VOLI (Karadağ)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Barcelona Lassa (İspanya)



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:51
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. darüşşafaka tekfen
  4. Fenerbahçe Beko
  5. THY Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun açıklarında gemi battı
    1. Samsun açıklarında gemi battı
    2. ABD'den Afganistan'a hava saldırısı
    3. Merkez bankalarının enflasyonla..
    4. TCMB'den repo ihalesi
    5. Lise öğrencileri girişimciliği..
    6. 31 milyar dolarlık ihracat 13...
    7. Binali Yıldırım: "İstanbul'un..
    8. "Başarıya çok açım"
    9. "ABD, Türkiye'ye özel harita dayatacak"
    10. Yıldırım: "Bu seçimlerin bir genel..
    11. 500 kişiye istihdam sağlayıp..
    12. Sivil toplum kuruluşlarına 6,4 milyon..
    13. Binali Yıldırım: "31 Mart seçimleriyle..
    14. Geçen yıl en ucuz bilet 34,99 liraya..
    15. Yıldırım: "İstanbul'u dinleyeceğiz,..
    16. Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini..
    17. Binali Yıldırım: "31 Mart seçimlerinde..
    18. Samsun'da gemi battı!
    19. BES’te bir ileri bir geri
    20. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti