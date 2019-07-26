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Basketbol Süper Ligi’nde fikstür çekimi 31 Temmuz’da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi 31 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:48
Basketbol Süper Ligi’nde fikstür çekimi 31 Temmuz’da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi 31 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.


Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes’in şampiyonluğu ile tamamlanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonunun maç programının belirleneceği fikstür kura çekimi 31 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. 16 takımın yer alacağı kura çekimi saat 13.00’de yapılacak ve yeni sezonun fikstürü belli olacak.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:48
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