Basketbol Süper Ligi’nde fikstür çekimi 31 Temmuz’da
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi 31 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.26 Temmuz 2019 Cuma 14:48
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi 31 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.
Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes’in şampiyonluğu ile tamamlanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonunun maç programının belirleneceği fikstür kura çekimi 31 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. 16 takımın yer alacağı kura çekimi saat 13.00’de yapılacak ve yeni sezonun fikstürü belli olacak.
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