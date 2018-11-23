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Basketbol milli takımlarına sponsor desteği

- TBF ile Bilyoner, basketbol milli takımları ana sponsorluğu için sözleşme imzaladı - TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu:"Bilyoner.com ile anlaşma her iki taraf için de önemli. Milli takımların gücüne güç katmak hepimizin sorumluluğudur"- Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay:"Kendi değerlerimizle milli takıma yatırım yapıyoruz. Erkekler ve kadınlara verdiğimiz desteği, milli takım seviyesine taşımaktan gurur duyuyoruz"

23 Kasım 2018 Cuma 12:44
Basketbol milli takımlarına sponsor desteği


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), milli takımlar ana sponsorluğu için Bilyoner ile sözleşme imzaladı.

Yapılan anlaşma kapsamında Bilyoner, 3 yıl boyunca hem erkek hem de kadın milli takım formalarının şortlarında yer alacak.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Shangri-La Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen törende sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Hidayet Türkoğlu, törende yaptığı konuşmada, Bilyoner.com'un ilk günden bu yana Türk sporuna katkı verdiğini ve bu şekilde örnek olduğunu belirterek, "Daha önce Kadınlar Basketbol Ligi'ne 3 yıllığına sponsor olmuşlardı. Şimdi 2021 yılına kadar milli takımlar ana sponsoru olacak. Emin Hitay'a teşekkür ediyorum. Bilyoner.com ile anlaşma her iki taraf için de önemli. Milli takımların gücüne güç katmak hepimizin sorumluluğudur." diye konuştu.

Türk basketbolunun sporun yükselen yıldızı olmaya devam ettiğini vurgulayan Türkoğlu, "Uluslararası organizasyonlarda aldığımız başarılar, federasyonumuzun dünya çapındaki organizasyon yeteneği, bu yükselişte önemli rol oynuyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren federasyonumuzun temel ilkeleri arasına koyduğumuz gelişme ve ilerlemeyi başarmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün federasyonumuzun gelirlerinin yüzde 80'ini pazarlama anlaşmalarımız ve yönetilen projeler oluşturuyor. Bu anlamda tüm sponsorlara teşekkür ediyorum. Basketbolun geniş kitlelere ulaşması, ne kadar doğru yolda olduğumuzu göstermektedir." ifadelerini kullandı.


- Hitay: "Basketbola desteğimizi sürdürüyoruz"


Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, milli takımlara 3 yıllığına sponsor olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne verdikleri desteğin yanı sıra, erkekler liginde de devam eden anlaşmalarının bulunduğuna dikkati çeken Hitay, "Türkiye'nin ilk yasal elektronik şans oyunları platformu Bilyoner.com olarak, 3 yıllığına A milli basketbol takımları ana sponsoru olduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Basketbola desteğimizi sürdürüyoruz. Kendi değerlerimizle milli takıma yatırım yapıyoruz. Erkekler ve kadınlara verdiğimiz desteği, milli takım seviyesine taşımaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecekte de Türk sporuna desteklerinin süreceğini kaydeden Hitay, "2016 yılında Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne ana sponsor olmuş ve lige 3 sezon boyunca ismimizi vermiştik. Yine aynı yıl erkekler basketbol ligi özelinde hala devam etmekte olan bir sponsorluk anlaşması daha imzalayarak, ligin resmi bahis sponsoru unvanını almıştık. 3,5 milyon üyemizle spordan kazandığımızı spora aktarmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:44
  1. Basketbol
  2. bilyoner.com
  3. Emin Hitay
  4. Hidayet Türkoğlu
  5. sponsorluk
  6. Türkiye Basketbol Federasyonu

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