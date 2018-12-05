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Basketbol Ligin'in 11. haftasında Darüşşafaka Tekfen, yarın İsrail ekibi Maccabi FOX'u ağırlayacak

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 11. hafta maçlarıyla devam edecek.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:15
Basketbol Ligin'in 11. haftasında Darüşşafaka Tekfen, yarın İsrail ekibi Maccabi FOX'u ağırlayacak

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe'nin yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında 8 karşılaşma yapılacak.

Ligde bir galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, yarın evinde İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile karşılaşacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak.

On haftada sekiz galibiyet alan Anadolu Efes, 7 Aralık Cuma günü sahasında İspanya ekibi Real Madrid ile mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da oynanacak.

Dokuz galibiyete sahip lider Fenerbahçe, Olimpik Spor Salonu'nda cuma günü TSİ 22.30'da başlayacak karşılaşmada Panathinaikos'a konuk olacak.

 

- Program

 

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

21.00 Buducnost VOLI (Karadağ) - Barcelona Lassa (İspanya)

21.00 Darüşşafaka Tekfen - Maccabi FOX (İsrail)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Bayern Münih (Almanya) - Khimki (Rusya)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya)

 

7 Aralık Cuma:

20.30 Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya)

22.30 Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

22.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Fenerbahçe

 

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:15
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. darüşşafaka tekfen
  4. Fenerbahçe
  5. THY Avrupa Ligi

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