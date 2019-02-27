Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası - BOTAŞ: 78 - OGM Ormanspor: 58- BOTAŞ, yarı finale yükseldi



Salon: Şanlıurfa 11 Nisan Hakemler: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis BOTAŞ: Cuic 23, Olcay Çakır Turgut 18, Büşra Akbaş 4, Krivacevic 12, Williams 14, Melis Gülcan 4, Sehernaz Çidal 3 OGM Ormanspor: Copper 27, Nilay Kartaltepe 5, Naile Çırak, Ruzickova 13, Damla Gezgin 7, Dila Aşkın 3, Özge Kavurmacıoğlu 3, Miray Şahin 1. Periyot: 32-15 Devre: 52-39 3. Periyot: 64-46

ŞANLIURFA (AA) - Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 78-58 yenerek, yarı finale yükselen ilk takım oldu.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.