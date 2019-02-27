Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
- BOTAŞ: 78 - OGM Ormanspor: 58- BOTAŞ, yarı finale yükseldi27 Şubat 2019 Çarşamba 15:01
Salon: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis
BOTAŞ: Cuic 23, Olcay Çakır Turgut 18, Büşra Akbaş 4, Krivacevic 12, Williams 14, Melis Gülcan 4, Sehernaz Çidal 3
OGM Ormanspor: Copper 27, Nilay Kartaltepe 5, Naile Çırak, Ruzickova 13, Damla Gezgin 7, Dila Aşkın 3, Özge Kavurmacıoğlu 3, Miray Şahin
1. Periyot: 32-15
Devre: 52-39
3. Periyot: 64-46
ŞANLIURFA (AA) - Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 78-58 yenerek, yarı finale yükselen ilk takım oldu.
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