Basketbol: Haftanın programı - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 24. hafta maçlarıyla devam edilecek- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 28. hafta mücadeleleri yapılacak



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 24. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın: 13.00 Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk) 15.15 Afyon Belediyespor-Banvit (Prof. Dr. Veysel Eroğlu) 17.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ) 20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Cebeci Spor Kompleksi) 1 Nisan Pazartesi: 19.00 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka) 20.00 Galatasaray Doğa Sigorta-Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem) 20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın: 14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Servet Tazegül) 14.00 Kırçiçeği Bodrum-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya) 14.00 Beşiktaş-Çukurova Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi) 16.00 Bellona Kayseri Basketbol-İstanbul Üniversitesi (Kadir Has Kongre Merkezi) 16.00 Canik Belediyespor-OGM Ormanspor (Mustafa Dağıstanlı) 16.00 BOTAŞ-Gündoğdu Adana Basketbol (Ankara) 17.00 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe (Kocaeli Atatürk)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün: 14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Düzce Belediyespor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi) 15.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Artvin Belediyespor (Mamak Belediyesi) 18.30 Semt77 Yalova Belediyespor-Finalspor (Yalova 90. Yıl) Yarın: 14.00 Petkimspor-Akhisar Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka) 15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Muradiye) 16.00 Ankara DSİ-Edirnespor (Ankara DSİ Etlik) 16.00 Karesispor-OGM Ormanspor (Kurtdereli) 18.00 Bursaspor-Konyaspor (Bursa Atatürk)

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün: 14.00 A Koleji-Bayraklı Belediyespor (Durugöl Recep Kara) 14.00 Mersin Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Mersin Üniversitesi) 14.00 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray Gelişim (Arı Koleji Olimpik) Yarın: 14.00 Urla Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim (Urla 12 Eylül) 14.00 Yalova VİP Gençlik-Mardin Büyükşehir Belediyespor (Yalova 90. Yıl) 14.00 İstanbulgücü-Nesibe Aydın (Caferağa) 15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (Edremit) 16.00 Elazığ İl Özel İdare-Akdeniz Üniversitesi (Elazığ İl Özel İdare)

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